被爆搬進台北豪宅！簡舒培曝住戶「聽到黃國昌」直喊：壞鄰居

民眾黨主席黃國昌被爆住進台北大安的一處豪宅，大樓品質佳，也位於精華地段、管理費驚人；他本人對此回應「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」而台北市議員簡舒培也實際詢問到該豪宅的住戶，對於「黃國昌成為鄰居」這件事，「他就直接回答說是壞鄰居。」

日前黃國昌遭爆一年多前搬離新北市汐止區的老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，生活圈轉往台北蛋黃區，對比他過去高喊的「居住正義」，引發外界質疑。

值得注意的是，黃國昌的汐止透天厝曾被控佔用國有地，過去他曾表示，自家越界建築佔到國有地部分經拆得乾乾淨淨，另10%屬既存違建，是違建他便會整棟拆掉，不能只拆10%。如今面對媒體詢問轉往台北蛋黃區一事，黃國昌也回應「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」

根據《民視新聞網》報導，簡舒培在政論節目上透露，黃國昌住進的是很早期的大安區豪宅，大樓管理非常好，他的入住讓大家討論起，裡面的住戶會不會生氣？簡舒培實際詢問該豪宅的住戶，對於黃國昌成為鄰居這件事，對方直接回答說「是壞鄰居。」

