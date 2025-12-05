被爆搬進豪宅！簡舒培又曝「住戶控是壞鄰居」 黃國昌嗆：妳才是壞鄰居

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌多次高舉「居住正義」大旗，但卻被爆出，他早在一年多前搬離新北汐止老家，住進位於超級蛋黃區的台北市仁愛路四段一處豪宅。而民進黨台北市議員簡舒培更爆料，豪宅住戶聽到黃國昌，就說是「壞鄰居」。對此，黃國昌今（5）日反嗆，「簡舒培才是壞鄰居吧！」

黃國昌位於新北汐止老家的透天厝被爆出侵占國有地、違建，因此進行拆除。而近日他又被《鏡報》爆料，長期喊出「居住正義」的他，在一年多前就搬到了位於蛋黃區的台北市仁愛路四段一處近億元豪宅。

簡舒培痛批，號稱要幫小草、小蔥爭居住正義的人，居然光是管理費一個月就要1.3萬元，真的太離譜了，還敢說汐止房子被拆掉要去租，有需要租這麼好嗎？她還加碼爆料說，去問了豪宅住戶，住戶聽到黃國昌，就說是「壞鄰居！」

黃國昌今天在立法院接受媒體聯訪，被問到簡舒培說，「鄰居爆料您是壞鄰居？」黃國昌怒轟，「我覺得講這種話的簡舒培，才是壞鄰居吧」。

