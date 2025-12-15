被爆擅改公司密碼侵占200萬 創業天才出面澄清：遭惡意抹黑

被稱為創業天才的陳泰元被爆擅自更改公司帳戶密碼、侵占公款，他已親自澄清強調全是抹黑。（圖／翻攝畫面）

被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，日前被控將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣等事。對此，陳泰元15日也出面澄清，強調相關指控均為子虛烏有，並反控對方侵占捲走公司款項，且在已明確收到辭職通知的情況下，至今仍未交還公司大小印鑑。

本刊日前報導指出，量趨科技大股東陳泰元被控2023年8月因情緒失控，出手痛打量趨科技戴姓CTO與創辦人之一徐靖騰，與其多次以「男廁客滿」為由，躲進女廁被其他員工發現，事發後陳泰元竟仍以同樣藉口，要求女員工帶他進出男廁，遭忍無可忍的員工怒向勞工局提「職場霸凌」申訴。

而陳泰元事後竟還在未經同意的情況下，趁著徐靖騰人在國外，私自擅改屬於公司的3個虛擬貨幣帳戶與1個和徐靖騰共用的虛擬貨幣帳戶密碼，並將帳戶內的8萬顆泰達幣（總價約200萬餘元）轉進自己的冷錢包內。警方獲報後也在11月19日前往搜索，查扣相關事證後，也依照背信、侵占、竊盜與妨害電腦使用等移送偵辦。

對此，陳泰元15日澄清強調，已在9月底收到徐先生辭職通知，因此依規定更改公司密碼，並移除離職人員的管理權限，所謂侵占公司款項更僅是將公司款項移往另一個公司旗下的冷錢包，何來侵占之說。事後徐先生不但拒絕提供相關金流，以此佐證其移轉上億元金流之用途，在寄送存證信函等通知時，也全數拒收，隨後便有新聞爆料對其抹黑，時間點實在引人疑竇。

而徐在不具備公司管理職務後，也拒絕歸還公司應有權限與相關印鑑，所謂侵占款項也在檢警搜索後全數提存到法院。

針對員工卡片被他刷爆一事，陳泰源也強調，支出款項也全是公用使用，由員工先行代墊，並在事後核銷完成，均未有欠款情事；所謂爆打戴姓CTO與徐靖騰與女廁等相關指控，也「完全沒有這件事，全是抹黑」。

