被爆收中共錢助統戰？ 館長怒喊告《自由》！點名沈伯洋

「館長」陳之漢遭綠媒爆有中國大陸網路公司負責提供「智慧館長1號」技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，以商業合作之名，行統戰之實。對此，館長表示決定要提告，並強調他跟民進黨立委沈伯洋或是民進黨，去大陸賺錢一樣。

據《自由時報》昨（28）日報導，稱有知情人士指大陸高端茶葉品牌華祥苑集團，近期與館長簽下500萬人民幣代言合約，而中國大陸網路巨頭網易公司則負責提供「智慧館長1號」技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

對此，館長昨在臉書表示，雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但對於報導稱他拿中共的錢一事，他決定提告，雖然也知道可能告不贏；不過館長強調，他很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟民進黨立委沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，質疑為何台灣民進黨的媒體可以亂寫，「就因為台灣法律你們說了算是嗎？」

該文引來許多網友回應，並紛紛表示「因為顏色不對，就會被弄了」、「每次都是同樣的套路，熟悉的味道」、「他們去是交流，你去就是交易」；值得注意的是，該文不僅有1.9萬網友按讚，2千多名網友留言，甚至連柯文哲、童仲彥對該貼文都按讚。

