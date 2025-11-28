被爆收賄「內定清潔隊員」！國民黨潮州鎮長周品全遭起訴50萬交保 將「二度復職」

潮州鎮長周品全涉收賄遭起訴。（翻攝自潮州鎮公所官網）

國民黨籍屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌收受390萬元賄賂，以職權內定特定人士的親戚家屬取得清潔隊員職位，屏東地檢署今（28日）偵查終結，依涉犯貪污等罪將他起訴，他也在下午以50萬元獲得交保，這是他任內第二度被收押起訴，交保後他也將再度縣府申請復職。

屏東地檢署今發出新聞稿說明，潮州鎮長周品全在2019年至2025年間，接受潮州鎮代會主席王淑貞及其丈夫、林姓樁腳等人的賄賂，以30萬元至80萬元不等之金額，錄取他們的兒子、外甥、外甥女等親屬為清潔隊員。

屏檢今偵結，將周品全依涉《貪污治罪條例》第5條1項第3款對於職務上之行為收受賄賂及《刑法》第134條前段、第342條第1項公務員假借職務上之機會犯背信等罪嫌起訴；周的陳姓隨行祕書與王淑貞及部分親戚亦被依收受、交付賄賂等罪起訴；周的石姓妻子則因協助處理金流被依洗錢罪起訴，移交屏東地方法院審理。

幫郭台銘收購連署書被押 交保後涉貪再遭押起訴

《聯合新聞網》報導，這是周品全任內第二度被羈押，他在2023年11月因違法收購郭台銘競選總統連署書，遭收押2個月後獲釋，恢復鎮長職務；今他再因收賄內定清潔隊員涉犯貪污罪被起訴，下午以50萬元交保，將再度向縣府申請復職、預計下週回到鎮長崗位。

