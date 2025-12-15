被爆昔向「馬桶廠商」採購裝甲 馬英九貼梗圖：我還要救援幾次

馬英九貼梗圖回應外界對執政時期的軍購質疑。翻攝馬英九臉書



國防部被爆5.9億元RDX海掃更炸藥採購案由福麥室內裝修公司得標，引發爭議。有媒體再翻出馬英九執政時期，軍方曾向衛浴大廠和成（HCG）採購4.15億元防彈設備，馬英九臉書今（15日）貼梗圖回應：「我還要救援幾次…」。

馬英九中午在臉書貼出自己站上投手丘、總統賴清德坐在板凳席的AI圖，馬搖頭表示，「我不要再當救援投手了。」賴清德則說，「叫你上就上，還敢給我含扣（台語，指回嘴、頂嘴）。」底下則有「綠色執政、品質保證」、「百工百業標軍火、萬水千山種光電」字樣。

針對福麥公司以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，國民黨表示，該公司是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，質疑「賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』，『台灣之盾』要不要也交給馬桶公司？」

國防部長顧立雄今受訪說，只要廠商有合法的設立證明、納稅證明、及許可從事國際貿易業等3項資格，都可以投標，20年來都是如此，「沒有任何改變」。

