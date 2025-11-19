被爆是惡鄰居！楊宗緯微博轉發「央視反日文」：日本忘戰必危，好戰必亡

娛樂中心／綜合報導

實力歌手楊宗緯憑藉綜藝《超級星光大道》出道。（圖／翻攝自聲生不息寶島季微博）

歌手楊宗緯近日深陷「惡鄰居」風波，目前擔任大樓主委的他被爆料在社區內堆放雜物、家人隨地便溺等多項行為，引發住戶強烈不滿。而人在中國發展的他，近日也響應央視轉發「反對軍國主義」的貼文。

近日中日關係緊張，央視發起「絕不允許日本軍國主義復活」等貼文號召轉發，楊宗緯昨晚也加入行列，轉發相關貼文並加上「日本忘戰必危」、「絕不允許日本軍國主義復活」等標籤，明確表態立場。央視原文提到歷史教訓不可忘記，也強調不容挑戰戰後國際秩序。楊宗緯的轉發和跟進，使他的微博再度受到外界關注。

楊宗緯昨天轉發反對日本軍國主義的貼文。（圖／翻攝自微博）

針對今天被爆出的惡鄰居風波，楊宗緯也透過微博做出回應，他嚴正否認所有爆料內容，強調自己與家人從未做出被指控的行為，質疑部分資訊遭到刻意扭曲。他進一步呼籲外界應基於事實判斷，不要被不實爆料帶風向。

面對事件延燒，楊宗緯透過議員影片與鄰居訊息反擊指控，他強調自己願意持續改善社區狀況，也呼籲外界保持客觀冷靜。事件仍待社區與管理單位後續調查釐清。

