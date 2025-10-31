被爆是禿頭、戴髮片 黃國昌當場撥髮反駁：別再造謠

不滿被媒體人聲稱禿頭、戴髮片，黃國昌今日直接在媒體前撥動「秀髮」證明。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌近期深陷多項爭議，連髮型也成為話題之一。對於遭爆禿頭、戴髮片，他今日於立法院受訪時，直接在媒體前撥動「秀髮」，直呼「說我是禿頭？我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」

媒體人詹凌瑀昨（30日）接受資深媒體人周玉蔻訪問時提及，外界經常討論黃國昌的頭髮，稱「黃國昌禿頭、戴髮片等習慣都是事實」。對此，黃國昌今（31日）於立法院受訪時翻白眼，台灣媒體怎麼會病態成這個樣子？為何有自稱媒體人的人講這種抹黑人的事情卻不用負責任。

黃國昌直指，今早6時騎腳踏車到立法院，在開黨團會議前還先去洗頭，頭髮沒乾就開黨團會議，接著摸著自己的頭髮說「她說我這頭烏黑的亮髮是假髮，還說我是禿頭。我的老天啊！ 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？」難道要當場撥頭髮給大家看，還是有哪位記者要上來鑑定。

「有需要做到這個樣子嗎？」黃國昌表示，看到現場大家都在笑，「可能你們覺得很可笑，但我必須要老實講我的心情，我真的覺得很悲哀。台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子？所謂的媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子？」

