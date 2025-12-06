被爆是經紀人小霜孩子的爸 羅志祥驗完DNA露面回應了

羅志祥稍早接受訪問。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥與經紀人小霜感情深厚，近來他被惡意影射是小霜一雙混血兒女的父親，親自做了親子鑑定報告闢謠，顯示「親子關係機率為0％」。小豬今天在台北出席《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，受訪也做出回應。

小霜上月PO出親子鑑定報告書，證實孩子與小豬沒有關係，她表示：「雖然他們沒有血緣關係，小豬給了他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那一塊，讓他們在成長的過程中不會感到自卑。謠言止於智者，證明給你們看。」以科學證據打臉不實爆料。

小豬稍早受訪回應，會配合做親子檢測的原因，是不想要讓很多的網友來欺負孩子，「我覺得攻擊到我OK，但不要欺負到小朋友，他們是無辜。」他是小霜孩子的乾爹，透露在檢驗當天看見小朋友抽血感到相當心疼，「只覺得為什麼社會怎麼會演變成這樣？為什麼可以傷害到孩子？」呼籲網友在發言前都要多一分同理心。

