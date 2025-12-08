被爆是高志綱小三 林倪安10大聲明曝光「全面提告」

林倪安不滿被爆料是高志綱小三，發出10點聲明，強調全面提告。翻攝IG



女星林倪安日前被匿名爆料，介入中職「統一7-ELEVEn獅」一二軍總監兼統籌教練高志綱婚姻、大搞婚外情，不過此事疑點重重，高志綱的妻子也發聲明表示從未發文指控丈夫，如今（12/8）林倪安也透過經紀公司發表10點聲明澄清外界傳聞，強調全面提告。

一名帳號C開頭的網友多次在網路上發文，怒批「第三者最基本的是臉皮夠厚，總算見識到」，上月28日直接點名「林倪安是高志綱的小三」，掀起網路熱議，網友推測該帳號是元配所有。不過高志綱妻子蔡志潔上周二已透過律師事務所發表聲明，強調自己被冒用，已經嚴重影響家庭生活，若繼續冒充，不排除提告。

被網友指控是小三的林倪安今天也發表10點聲明：第一，私生活攻擊屬惡意捏造，全部與事實不符；第二，居家監視器遭造謠扭曲，屬惡意誤導；第三，從未自稱「姐姐」，相關流言純屬杜撰；第四，學歷相關指控為錯誤資訊，她從未聲稱「台大畢業」。

第五點聲明，遭詐騙事件為經法院認證之被害經驗，惡意翻案者將依法追究；第六，12強球賽相關惡意故事化内容，全部為捏造；第七，散播倪安子女照片與資料者，已觸犯《兒少法》；第八，對於「帶啦啦隊飯局」事件，已查證為移花接木，與林倪安無關；第九，關於啦啦隊身份的惡意攻擊，林倪安確實擔任過接案性質應援，但從未冒稱正式隊職；第十，假帳號、假對話、AI合成照片之散布者的來源已鎖定，將全面提告。

