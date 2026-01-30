被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃

張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。

接受港媒訪問時，針對外界盛傳他因欠債才不停開演唱會一事，張學友無奈表示，自己一向節儉，也有存錢的習慣，解釋太多反而像是在刻意掩飾什麼，並強調沒有借錢的習慣，雖然知道有人亂傳，但也無法阻止。此外，熱心公益的張學友，這次也將朋友贈送的花籃轉為善款，一共捐出 150 萬港幣（約新台幣 523 萬元）。

對於一共演唱 324 場、巡演歷時 2 年 7 個月，張學友直言自己也沒想過會創下這樣的紀錄。除了感謝台前幕後的工作人員，他也不忘感謝太太一路以來的支持，笑說這段時間見到樂隊與現場工作人員的次數，甚至多過見到太太，也謝謝兩個女兒不時透過電話關心他。張學友同時透露，自己不想休息太久，下一步計畫是投入音樂劇的籌備與製作。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導