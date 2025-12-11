被爆欠牙醫14萬！小薰經紀公司3點發聲 反控對方外洩個資

女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》出道，近期卻被爆出在牙醫診所進行醫美治療時，尚有14萬元的欠款未結清。對此，經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」，並指責診所未盡保護病患個人資料的責任。

小薰從節目《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝小薰-黃瀞怡臉書）

聲明中指出，小薰始終尊重醫療機構對病患的隱私保護，但此次私人診療資訊卻遭到未授權的公開，對其名譽造成重大損害。經紀公司明言，小薰已全額付清所有治療費用，旨在杜絕外界對其財務狀況的惡意揣測。

此外，經紀公司對診所律師的回覆表示遺憾，指出該回覆並未正視病患隱私外洩的問題。最後，經紀公司重申，將保留對於任何惡意散播不實言論的法律追訴權。

小薰經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」。（圖／翻攝小薰-黃瀞怡臉書）

聲明全文

瀞擎藝術有限公司針對旗下藝人小薰(黄瀞怡)的私人診療事務遭媒體不當曝光，以及近日收到祐民牙醫診所律師回覆的文本內容，特此向各界說明本公司及藝人立場。

一、診所未能嚴守病患個資保護原則

藝人小薰(黄瀞怡)女士始終相信並尊重醫病關係中最高的職業道德德與法律要求，即醫療機構負有嚴格保護病患個人資料及診療隱私的不可推卸責任。

本次私人診療事務遭到非授權的對外洩露與公開討論，正是起因於本應受到嚴密保護的個資與隱私已然外洩。這種行為已嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。



針對外界不實指控，本公司依祐民牙醫診所律師回覆文本中確認的事實，說明費用狀況

並澄清惡意謠言：

費用事實：本案診療費用以牙套交易常態(即「做多少，付多少」)的方式分階段付款。然而，為徹底杜絕外界有心人士惡意捏造並敬播不實財務訊息，並避免一切不必要的爭議藉口，藝人小薰(黄瀞怡)女士已提前將所有餘款全額付清。此舉旨在主動防禦惡意攻擊，並與原約定的付款方式無關。



二、對律師回覆文本未能正視根本問題的嚴正遺憾

雖然我們肯定診所律師在文本中確認了上述費用事實，但本公司對該回覆文本未能針對病患隱私疑似外洩的根本問題進行說明或致歉，表達最嚴正的遺憾。

診所的律師回覆中雖提及恪守隱私，卻對事實上已發生的資訊外流及後續對藝人名譽造成的巨大困擾，避而不談或未有任何道歉。我們認為，一個專業機構應正視問題的根源，對未能履行其保護病患個資的責任，進行合理的交代。



三、結案與法律追訴權的保留

本公司將此視為釐清所有事實的終點。藝人小薰(黄瀞怡)女士未來將專注於專業演藝工作，不再對此事件進行任何評論。

然而，對於此前及未來繼續惡意散播不實言論、以及任何涉及侵害藝人個資或名譽權的行為，本公司將保留所有法律追訴權利，絕不寬貸。



感謝各界對藝人小薰(黄瀞怡)的關心與支持。

瀞擎藝術有限公司

2025年12月11日

