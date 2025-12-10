被爆熱戀BTS柾國！aespa Winter遭性騷侮辱 SM怒喊告：零和解

aespa成員Winter（金旼炡）。翻攝自IG



南韓人氣女團aespa成員Winter近期遭受各類惡意攻擊、性騷擾言論與深度偽造（deepfake）內容侵害，所屬公司SM娛樂今（12/10）日公告，收到粉絲大量舉報以及公司經內部監測後，認定針對Winter的惡意內容已達「嚴重程度」，將啟動強力法律程序，對加害者追究刑事與民事責任，不會和解。

SM娛樂表示，透過官方舉報窗口KWANGYA 119收到粉絲提供的證據，再加上公司自家監控網路輿情，確認包括 性騷擾、名譽毀損、人身攻擊、侮辱、侵犯隱私、Deepfake製作與散布 等惡意行為已持續相當長一段時間，情況「非常嚴重」。

廣告 廣告

公告中點名多個平台皆出現大量攻擊Winter的內容，包括DC Inside、女性時代、Nate Pann、Instiz、Theqoo、Instagram、X（舊稱推特）、YouTube 等論壇與社群。SM已逐一確認惡意貼文，並將在審查後依批次向相關人士提出刑事控告。

SM表明，公司已對散布惡意內容者啟動刑事告訴與民事求償，同時蒐集到大量證據，包含惡性謠言、不實資訊反覆散布、性騷擾留言、惡意嘲弄及扭曲事實的內容等，皆已列入法律程序。

SM娛樂強調，公司對所有惡意攻擊者採取零容忍（no tolerance） 原則，不會進行任何形式的和解，「未來將持續在各方面努力，保護旗下藝人的合法權益」，並呼籲網友切勿捲入惡意輿論或參與散布不實資訊。

Winter近期被爆與HYBE旗下天團BTS成員柾國交往中，兩人被網友挖出相似的「情侶刺青」以及耳機、手鍊、帽子、美甲等細節，疑似戀愛證據，引發網友熱烈討論；然而雙方經紀公司對此皆保持沉默，並未正面回應。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了