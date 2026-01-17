被爆當小三「專挑閨密男友、貴婦老公」 趙文安不忍開告！公開五桐號搭訕男真實身分

趙文安被控當小三回擊喊告。（翻攝自wenanchao IG）

被封為「混血模特」的趙文安，被本刊獨家踢爆介入富商婚姻，私下傳送「你想玩嗎」「可以幫你」等挑逗訊息，對象橫跨閨密男友到貴婦老公，東窗事發後還向富商元配道歉。對此，趙文安15日強調自己並無介入爆料者的婚姻，並痛斥爆料人古小姐造謠與作假，如今更爆料該男也自稱古姓女友自願讓他玩10年換一間房子，而該男主角就是經營五桐號的柏元國際餐飲潘姓負責人。

趙文安遭爆料介入富商婚姻，對象橫跨閨密男友到貴婦老公，更成為台北社交圈名媛公敵。據《ETtoday》報導，趙文安回擊，爆料潘姓男子是經營五桐號的柏元國際餐飲負責人，女友也是其中一名股東，強調自己並未介入別人感情。

廣告 廣告

報導指出，趙文安曬出與潘男的對話，指2025年12月18日的一場飯局遇到潘姓負責人，對方表示早已有先加入自己的IG，且接著開始搭訕，後來又邀約她前往北市朋友的私人招待所，但自己抵達現場時有很多不認識的男女，因此想離開現場，當時潘男還要送其返家也被她拒絕。對此，趙文安認為潘男的古姓女友出面指控，已構成誹謗、妨害名譽以及偽造文書等罪嫌，將再於19日前往提出相關告訴。

事實上，對於種種指控，趙文安日前已發出聲明稿表示，爆料者古小姐並非自稱的貴婦，且潘男表明伊與古姓女子並無婚姻關係，表示女友願意讓她「玩10年換1套信義區房子」，且是開放式關係，自己才誤認潘男與古女是男女朋友，強調自己從去年12月26日後與潘男、古女均無再聯絡。

更多鏡週刊報導

國立科大教授辦公室「藏大量保險套、壯陽藥」 元配染性病怒告！女助理因私密照逆轉判決

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒