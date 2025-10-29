被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德

娛樂中心／黃韻璇報導

范姜彥豐（圖）爆料粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝范姜彥豐臉書）

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，然而王子現在不只感情問題引關注，有廠商出面爆料，王子曾在接下代言短短3個月內，又接下同性質產品的業配，怒批王子「沒有職業道德」。

萬然生技創辦人吳紹瑜29日深夜在臉書PO文爆料，表示「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣沒有職業道德」。吳紹瑜透露，自己7年前找王子擔任萬然生技的品牌代言人，但他卻在代言的3個月內接了同質性保健食品的業配。

粿粿、王子。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她直言，自己看到影片時氣炸了，至今都還保留著證據，吳紹瑜強調，「這已經違反了代言合約公司是可以提告的，這是藝人最基本的職業道德他會不知道嗎？畢竟不能這個也賺、那個也要賺吧！」

吳紹瑜透露，當時快500萬台幣的品牌代言費，再加上原本就安排好的行銷排程都要撤回，她無奈嘆，「除了金錢上的損失，突然一大筆資金卡住，讓我公司一度陷入了危機，現金流很重要，好險最後有解決才能走到現在」。

吳紹瑜也說，自己那時候不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月最後才完成解約。她坦言，當初沒有說是因為她覺得王子從棒棒堂出道，一路走來不容易，還要替父親償還債務也是辛苦，她擔心如果那時說出來會對他形象造成損害，影響到未來要接的代言和業配。

吳紹瑜強調自己不想擋人財路，「現在說則是因為他已經把他自己毁掉了！然後我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡，必須讓大家知道」。

