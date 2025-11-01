被爆疑似畫作抄襲！ 網紅「德州媽媽」澄清：從未拿臨摹作品聲稱是本人創作

網友稱紅框處非德州媽媽原創作品。（圖／翻攝自臉書／志願單親故事集 Single Parents by Choice）

在臉書擁有35萬粉絲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」，近日遭人控訴部分畫作疑似「抄襲」名家作品，事後德州媽媽曾低調回應「是臨摹」，卻未公開標註原作者。對此，德州媽媽再次發文澄清，「我從未拿臨摹的作品聲稱是我本人的創作」。

臉書粉專「志願單親故事集」發文表示，日前收到一名長期追隨德州媽媽的粉絲爆料稱，她玄關裡掛著16幅本人提及「我的作品」的畫作，至少有15幅與其他作品「相似」，而其中一幅被粉絲認出後，德州媽媽僅回覆「我是臨摹」，並未標註原作者。

「志願單親故事集」也說到，曾有位插畫家的粉絲發現德州媽媽在「臨摹」該插畫家的作品，德州媽媽表示「以為是網圖」，直到插畫家親自留言後，德州媽媽才註明原作。

針對種種指控，德州媽媽在粉專「德州媽媽沒有崩潰」撰文道，自己從小就待在畫室，家裡充斥著大大小小臨摹與創作的作品，有些還是學生時期老師教的，「當時從沒想到，有一天自己畫完掛在家裡的作品也會被找碴」、「我從未拿臨摹的作品聲稱是我本人的創作」。

德州媽媽指出，她數次跟讀者承認自己有臨摹，認為臨摹並不丟臉，是畫室日常，如果因為她曾說過「我家到處都是我的作品」，讓大家以為她是自稱「全部都是我的原創」，那真的是她的疏忽，「在公開文章裡面沒有每次都強調是臨摹、以及沒有盡可能的標註出處，確實是我的疏失，如果造成誤導我很抱歉，以後會更小心謹慎。」

德州媽媽也感嘆，「能被解釋的是誤解，而曲解永遠無法解釋」、「當網紅這5年來，對工作盡力、對讀者交付真心，不知道為何會換來這樣的對待，真傷心」。

