被爆病倒就醫！古天樂來台「還原真相」揭身體狀況

古天樂監製主演電影《尋秦記》。（圖／記者黃雅琪攝影）





香港電影《尋秦記》由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，今（8）日古天樂和宣萱攜手來台出席首映會，超過百位影迷排隊朝聖偶像！談及日前勤跑映後宣傳，爆出身體不適緊急住院的消息，古天樂也現身做出回應。

古天樂和宣萱久違來台出席電影《尋秦記》首映會。（圖／記者黃雅琪攝影）

對於生病引發軒然大波，被問到目前身體狀況如何，古天樂有些困惑地表示：「沒有、沒事呀！我感冒很小的事，不過我怕後面宣傳很多，所以真的回去看看醫生，然後跑出去再宣傳。」

古天樂坦言，拍戲之外的的工作習慣是在半夜：「我最喜歡晚上12點之後，真的可能工作到3、4點，所以一個是習慣，睡覺我也不睡不著，睡到1、2個小時就自然醒過來，如果真的要睡再睡吧！」

古天樂監製主演電影《尋秦記》，上映一週票房突破5000萬港幣（約新台幣2億元），面對大批影迷敲碗「加長版」上映，他說已經拍好電影的第三個結局，加長版還在後製階段：「要做的東西太多，昨天晚上工作到1點多才睡覺，我盡量吧！」但還是要看票房決定上映與否。

今日首映會現場除了有點燈儀式，還找來曾和古天樂合作懸疑電影《私家偵探》的劉冠廷擔任特別來賓，他捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身，象徵著與古天樂簽名形狀相似，預祝台灣票房如薯串般一圈一圈往上，暴風大賣！兩人久違再見，古天樂難掩開心的直呼：「我很想他，前幾天看到他電影海報跟以前都不一樣，那個髮型很帥！」《尋秦記》1月9日全台上映。



