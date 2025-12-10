被爆痛斥助理還逼撤簽連署 劉書彬喊冤：沒有這件事

國民黨立委陳玉珍日前提「助理費除罪化」相關法案修法，引發輿論批評，立法院國會助理工會更發起連署，目前已有數百人參與連署。有消息傳出，民眾黨立委劉書彬得知旗下幕僚已經簽署，當面痛斥對方並逼對方撤簽。對此，劉書彬受訪時否認，表示並無痛斥助理。

民眾黨立委劉書彬。（資料照／中天新聞）

陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。助理工會還發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

據了解，助理工會發起連署要求撤案，截至今（10）日為止，已有超過250人支持，只不過這件事，後續也引發不少立委辦公室內部矛盾。

根據《自由時報》報導，劉書彬就下令辦公室助理不得連署。劉的其中一名助理在昨日連署後，遭到她當面痛罵，該助理隨即衝出辦公室，向號召連署的人表示要立即撤簽。

國民黨立委陳玉珍。（資料照／中天新聞）

對此，劉書彬在立院受訪時回應「沒有這件事」，她是跟助理們說，現在這個情勢，助理絕對有自己的立場，要考慮到自己，尤其「公費公用」絕對是最重要的事。民眾黨目前的態度，就是支持助理費公費公用，絕對沒有退縮空間，尤其立委和助理是一起的，助理能得到好的保障，包括適用《勞基法》等，薪水直接匯到戶頭，都是非常好的事，讓助理們有好的待遇和穩定的假期等，這些部分通通都是要尊重，如此一來，助理才會有更多餘力幫助委員。

劉書彬也說，辦公室當然有自己的管理風格，其他辦公室的助理前來尋求連署，自己在場時就請他們好好思考一下，很多情況是在表達自己意見外，也要考慮到前因後果，尤其黨團還有很多討論的空間。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

至於有民眾黨國會助理爆料，遭黨團下令禁止連署一事，對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡澄清，黨團完全沒有禁止，充分尊重助理個人簽署意願。

