被爆痛罵助理逼撤連署 劉書彬結巴否認：絕對支持公費公用

民眾黨立委劉書彬（右）被爆因工會連署飆罵助理。（資料照／羅琦文攝）

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」，要讓助理費交由立委統籌運用，引 立院助理強烈反彈。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，卻傳出有立委要求助理撤簽，甚至當眾飆罵，被媒體爆料就是白委劉書彬。對此，劉書彬本人今（10）日也做出回應了，期間多次結巴，澄清沒有禁止助理連署。

被問到是否有要求助理撤簽連署？劉書彬否認表示沒有，她解釋自己是跟助理們反應，現在的情勢部分，絕對是助理有自己的立場去考慮自己，因為助理自己是一個助理，本身尤其是公費公用，絕對是最重要的事情，立法院採取這樣的方式非常好。

劉書彬透露，民眾黨目前的態度絕對是支持公費公用，沒有退縮的立場，尤其委員和助理是一起的，助理能夠得到好的保障，包括現在適用勞基法的一些部分，直接錢匯到戶頭都是非常好的事，因為助理有好的一個待遇、假期等等，通通都是尊重的。

劉書彬表示，辦公室有自己管理的風格，當時來辦公室尋求簽署的其他助理，她也請他們好好思考一下，因為很多的情況，就是要表達自己的意見外，還要考慮到前因後果，尤其黨團還在討論當中，而主席已經說「公費公用沒有退縮空間」，更稱作為一個好的媒體，應該善盡求證義務。

最後，記者再度詢問是否有禁止助理連署？劉書彬再度否認，「沒有、沒有，因為我們民眾黨就是一直在守著勞基法，還把公費助理制度去執行，這樣的一個情況，我自己都是受益者啊」，因為不用去考慮到其他跟過去助理的情況，她是3月14日才就任的，認為這部分由立法院處理，是非常好的事情，包括加班費等也有勞基法保障，「幫了我很多的麻煩，所以好的事情，這個是絕對要支持的啊，沒有問題啊」。

