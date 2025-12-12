被爆禁止連署還搶C位收割 張啓楷喊：我尊重助理！民進黨別政治操作

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，引起國會助理反彈連署要求撤案，今（12）日更在立法院大門前抗議。而民眾黨立委張啓楷突然現身，還站C位，引起助理不滿怒轟他「愛收割」。更傳出民眾黨除了立委劉書彬外，張啓楷也禁止助理連署。對此，張啓楷強調，辦公室早有助理連署，一開始即尊重助理的自由意志，請部分綠營及媒體支持助理捍衛合理權益，勿再借題進行政治操作。

劉書彬日前出面否認痛斥、逼助理撤簽連署，強調自己是請助理們好好思考。而助理工會今天在立法院抗議，同黨的張啓楷現身發言，慘遭在場助理們質疑，為何可以站「C位」？是否支持撤案，「民眾黨有沒有要譴責劉書彬」、「民眾黨收割仔」，集體大罵他「愛收割」。而更有媒體報導指，張啓楷也曾經禁止助理連署，要求陳玉珍撤案。

對此，張啓楷先是在民眾黨團記者中聲稱自己去現場「掌聲很多」，他聽到的是肯定。他大罵民進黨，「還敢在那邊嗆聲什麼叫我去收割！你們有尊重照顧助理嘛！」接著還稱陳玉珍有釋出善意欸，但民進黨在幹什麼，是在製造問題。

接著張啓楷更發出聲明表示，從未有禁止助理連署。他說，辦公室早有助理連署，一開始即尊重助理的自由意志，事實正足以打臉有人散播禁止連署的謠言。另外，之前有部分媒體私下詢問辦公室同仁時，當時同仁即回應張啓楷尊重助理自由連署行為，未曾有過禁止一事。。

張啓楷在聲明中又稱，今日現身表達支持，是受到國會助理工會理事長李永誠等重要幹部邀請站到前方，為助理發聲，絕非搶佔陳抗C位，如果民進黨立委今天有人到場，應該也會被邀到前方。且已故議員李新是首任國會助理工會理事長，是他的結拜兄弟，也是推動公費助理制度化首要功臣。因此在歷史情感上、實際行動上，他都會站在為照顧助理、捍衛助理權益的立場。

張啓楷強調，現場肯定聲多，他親自到就是對助理工會訴求的肯定及支持，而綠營雖然嗆聲，卻沒有民進黨委員到場；張啓楷說，他辦公室確實早已有助理同仁連署，絕對尊重辦公室助理的自由意志，助理是立法委員的問政最佳夥伴，更是如同家人一般。請部分綠營及媒體支持助理捍衛合理權益，勿再借題進行政治操作。

