被爆禿頭戴髮片 黃國昌「闢謠」撥髮給記者看：是真頭髮
〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體人詹凌瑀昨接受訪問時表示，「黃國昌禿頭與戴髮片是事實」，黃國昌不肯面對自己的缺點。對此，黃國昌今天現場撥頭髮給媒體鑑定是「真髮」，痛斥詹：「她說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」
黃國昌表示，自稱是媒體人，為了要抹黑他說他是禿頭、說他戴髮片，連這種謊言都要講，他真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？台灣為什麼會有自稱媒體人的人講這種醜話抹黑人家的事情，完全都不用負責任。
黃還說，現在他看到在場有很多媒體朋友都露出微笑，「我不知道你們是在笑這個現象的無奈，還是在笑黃國昌，你怎麼那麼傻那麼天真」，台灣的媒體早就病態成這個樣子，台灣所謂的媒體人在綠媒的擁護下造謠。
黃國昌表示，他今天早上6點騎腳踏車出門，開黨團會議前他還先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，「然後她說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？台灣的媒體環境什麼時候墮落成這個樣子，然後竟然還有這麼多的綠媒要隨之起舞。
黃國昌說，他真的不曉得該怎麼形容，她這樣子醜化他抹黑他，希望他做什麼事情？「現在撥我的秀髮給大家看嗎？還是有哪一位記者先生小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮不是髮片」， 有需要做到這個樣子嗎？他看到大家都在笑，「可能你們覺得很可笑，但我的心情，我真的覺得很悲哀」。 台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子，所謂的媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子。
被嗆禿頭黃國昌撥髮自證 詹凌瑀PO照：就讓圖片來證明吧
爆黃國昌翻臉民進黨因討厭「他」！ 詹凌瑀曝黃因一件事開始扭曲
黃國昌想邀習近平吃雞排！梁文傑「一句話」神回酸爆
趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……
傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？
