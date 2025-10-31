被爆禿頭、戴髮片都是真的 黃國昌無奈撥秀髮：一天不造謠沒辦法當媒體人？

針對被爆禿頭、戴髮片都是真的，黃國昌今天（31日）受訪時摸了自己的頭髮無奈表示，「我的老天啊！ 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎。」（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌近日身陷多項爭議，引發各界關注，其髮型也成為外界討論的話題。對於黃國昌十分熟悉，且多次爆料其內幕的資深媒體人詹凌瑀昨接受專訪時證實，黃國昌禿頭、戴髮片等習慣都是事實。對此，黃國昌今天（31日）在立法院受訪時摸了自己的頭髮無奈表示，「她說我這頭烏黑的亮髮是假髮，還說我是禿頭。我的老天啊！ 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎。」

針對詹凌瑀日前接受專訪時證實其禿頭、戴髮片的習慣都是事實，黃國昌今天在立法院受訪時，聽聞記者提問後翻了一圈白眼，接著嘆口氣說，為了要抹黑說他是禿頭，他不懂台灣媒體怎麼會病態成這個樣子，為什麼會有自稱媒體人的人講這種醜化抹黑別人的事，完全都不用負責任 。

黃國昌表示，現場有很多媒體朋友露出微笑，他不解大家是在笑這個現象的無奈，還是在笑他怎麼那麼天真。他提到自己今天早上6點出門騎腳踏車到立法院，他還先去洗頭，頭髮還沒乾就去開黨團會議，他接著摸了自己的頭髮說，「她說我這頭烏黑的亮髮是假髮，還說我是禿頭。我的老天啊！ 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？」

黃國昌無奈地說，難道要當場撥頭髮給大家看，還是有哪一位記者要上來鑑定， 這個是真的頭髮不是髮片，「有需要做到這個樣子嗎？」大家可能覺得很好笑，但他坦言自己感到很悲哀，台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子，所謂的媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子。



