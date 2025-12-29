被爆簽高價合約！館長瞎扯沈伯洋反被嗆：我們跟王滬寧、解放軍簽約了？

記者楊士誼／台北報導

網紅館長日前被踢爆與中國企業簽下人民幣五百萬元的合約，館長則發文稱「我努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣」。民進黨立委沈伯洋今（29）日反問，「請問我們家人是跟王滬寧、解放軍簽約了？」立委鍾佳濱也表示，若真如報導所言是國台辦操刀的投資，恐怕會吃上官司，「投資必有風險，簽約前務必詳閱契約書」。

《自由時報》日前揭露，館長與中國華祥苑集團簽下人民幣五百萬元合約，網易也提供「智慧館長1號」技術與流量；博弈業的永利澳門亦有投資，疑似由中共統戰部隊親自操刀。館長則發文喊冤，稱自己「努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？」

民進黨立院黨團上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，鍾佳濱表示，投資詐騙很常見，館長過去也有被騙的紀錄。如果真的是國台辦操刀也不保證不是詐騙，然如果真是國台辦操刀的投資，會不會誠如日本媒體揭露的介選情事？館長也恐怕會吃上官司。他也諷刺，投資必有風險，簽約前務必詳細閱讀契約書。

沈伯洋則表示，館長拿這件事和自己的家人類比其實不當。館長要跟誰簽約是他的事，但重點在於「簽約的背後是誰」，是否有退役共軍將領、國台辦人員等才是重點，「請問我們家人是跟王滬寧、解放軍簽約了？」范雲也說明，館長應該看看反滲透法第四條與第七條規定，如果資金來源要求明確影響我國大選就可能觸法，館長簽約之前務必瞭解他要負擔的責任以及是否有觸法嫌疑。

