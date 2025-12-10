被爆罵助理、逼撤連署！劉書彬喊冤「沒這件事」：黃國昌說公費就是公用

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」引起政界反彈，立院助理工會也發起連署要求撤案，現在卻傳出民眾黨立委劉書彬得知幕僚簽署後將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽。劉書彬今（10）日受訪多次表示，她沒有逼迫助理撤簽，民眾黨的立場是公費公用，沒有退縮空間，她也呼籲媒體善盡求證義務。

根據自由時報報導，劉書彬下令辦公室助理不得連署。劉書彬的一名助理昨日連署後，更被劉當面痛罵，該助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要撤簽。

廣告 廣告

劉書彬稍早結束教育文化委員會會議後受訪表示，沒有要求助理撤簽，她是跟助理們反應，現在情勢絕對是助理們有自己的立場，就自己要考慮到自己。助理本身尤其「公費公用」絕對是最重要的，立法院採取這種方式「非常好啊」，民眾黨目前的態度也是支持公費公用，絕對沒有退縮立場，委員也是跟助理一起的。

劉書彬說，助理得到好的保障，包括適用勞基法等，有好的待遇跟穩定的假期等等都是好事情，都是要尊重的，助理才有更多餘力幫助委員。她也表示，辦公室有自己管理的風格，當時其他辦公室助理來她的辦公室拉連署，自己在場時也請助理們好好思考，表達意見之外也要考慮前因後果，尤其是民眾黨團還在討論當中，但黃國昌已經說了，公費公用、沒有退縮空間。

至於是否有痛斥助理？劉書彬則說，作為好的媒體應該善盡求證義務，並沒有這件事；而助理可否連署？劉書彬則說「當然啊」、「我自己都是受益者」，因為她不用考慮到薪資發放、保險等，自己三月才就任，這些由立院處理是好的事情，助理們也有包括匯款到戶頭、加班費都有勞基法保障，加班費平、假日都照勞基法等，「真的覺得幫了我很多的麻煩，好的事情絕對是要支持，沒有問題」。

而對於民眾黨團是否支持修法，劉書彬則重申，黃國昌說了公費就是公用，就不會跟貪污畫上關係，「我講了三遍了」，沒有退縮空間。而劉書彬的幕僚也表示，劉並沒有阻止連署，可以去查證。

更多三立新聞網報導

助理費除罪化惹議！傳劉書彬助理遭逼撤簽連署 陳智菡：完全沒有禁止

又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

劉書彬提中配宣示效忠取代放棄國籍！梁文傑：大家常宣示但法律效果不明

政院版財劃法被擋！吳思瑤怒斥藍白「乞丐趕廟公」：霸凌行政院欺人太甚

