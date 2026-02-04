被爆與世紀淫魔艾普斯坦金錢往來 英國前駐美大使曼德森勳爵退出工黨

英國前駐美大使曼德森與淫魔富豪艾普斯坦過從甚密，甚至被爆出收受獻金。(圖片來源/維基百科)

英國前駐美大使曼德森勳爵（Lord Peter Mandeson）與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密的關係曝光後丟官，近日又被爆料有金錢往來，他表示不希望兩者關係而造成進一步尷尬，宣布離開所屬的工黨（Labour Party）。

美國1月31日發布的最新文件顯示，艾普斯坦在2003年至2004年間，以每次2萬5000美元，分3次匯款，總計支付曼德森7萬5000美元。

《金融時報》（FT）首先披露這些銀行對帳單，內容顯示3筆款項分別從愛普斯坦的摩根大通銀行（JP Morgan）帳戶匯出，收款人均為曼德森（時任哈特爾浦工黨議員）。

第1筆款項日期為2003年5月14日，匯入銀行為巴克萊（Barclays）帳戶，戶名是達席瓦爾（Reinaldo Avila da Silva），也就是曼德森當時的伴侶，在這筆匯款中出現曼德森的名字，標註為「BEN」，也就是受益人（beneficiary）的縮寫。第二筆和第三筆於2004年6月分別匯入匯豐銀行（HSBC）帳戶，兩筆款項中，曼德森同樣被標註為BEN。目前尚不清楚，這三筆款項是否真的進入上述帳戶。

曼德森撇清，不記得收受愛普斯坦匯款

對此曼德森2月1日在致工黨秘書長的信件表示，這是不實指控，他對這件事沒有任何印象，有必要進行調查。與此同時，他不想讓工黨蒙羞，因此決定退出工黨。

曼德森還說，對於曾經認識艾普斯坦，以及在艾普斯坦被定罪後，他還相信其清白並保持聯絡，這些是錯誤的事情感到遺憾，並向那些遭受傷害的女性和女孩們致歉。根據艾普斯坦的電子郵件，在2008年被定罪後，曼德森依舊與他表持聯繫並表示支持。

除了金錢往來之外，最新曝光的文件也揭露一張這位前英國駐美大使身穿內褲的照片，照片中曼德森身旁站著一位女性，因為臉部被遮檔處理，因此不知其身分為何。曼德森對此表示，不記得拍攝地點和照片中女性，具體細節也想不起來。

保守黨批評施凱爾無所作為，曼德森與艾普斯坦關係曝光依舊保留官職

曼德森與工黨有著深厚的淵源，他的祖父莫里森（Herbert Morrison）在1945年艾德禮（Clement Attlee）當政時擔任內閣大臣，他本人則是從1980年起開始為工黨效力。2024年12月，曼德森被任命為英國駐美國大使，但由於他被發現與愛普斯坦關係匪淺，隔年9月被解職。

對於曼德森捲入艾普斯坦關係，英國政界一片嘩然，保守黨領袖Kemi Badenoch批評，英國首相施凱爾（Sir Keir Rodney Starmer）在知曉曼德森與艾普斯坦的關係居然讓他繼續留任，而不是開除黨籍，甚至還讓他重返英國政壇。Badenoch呼籲監管單位必須針對曼德森和其伴侶達席瓦爾進行調查，釐清是否收受愛普斯坦獻金。

自由民主黨領袖戴維（Sir Ed Davey ）則建議，撤除曼德森勳爵的特權，對於艾普斯坦的受害者而言，這是曼德森至少能做的事情。

