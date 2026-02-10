被爆與具俊曄爭大S遺產！S媽否認喊「他是我兒子」 小S怒斥造謠

S媽喊具俊曄「是我兒子」。（圖／報系資料照）

女星大S（徐熙媛）日前辭世滿1週年，日前S家人與多位星友齊聚金寶山，出席由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。然而，隨著紀念活動結束，外界卻傳出檯面下S媽為了爭搶大S的遺產，一路以來各種防著具俊曄。對此，S媽及小S皆回應了。

據《鏡週刊》報導，徐媽媽被指在人前與具俊曄互動親密，私下卻因大S遺產問題與女婿產生歧見，甚至傳出找上李靚蕾委任的律師團隊諮詢，並在相關事務上對具俊曄多所防備。消息指出，具俊曄後來也自行尋求法律協助，以維護自身權益，外界形容這段岳母與女婿關係已浮現暗潮。

日前S家人與多位星友齊聚金寶山，出席大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／報系資料照）

針對相關傳聞，徐媽媽已二度對外回應。她表示，自己現在稱呼具俊曄為「歐巴阿德」，意指兒子，強調對方非常疼愛大S，也十分尊敬長輩，直言「我也愛他」，否認外界所傳的對立說法。

而小S則罕見動怒發聲，嚴正駁斥相關謠言。她直言，捏造這類傳言的人「居心叵測、心思非常骯髒」，並強調具俊曄給了姐姐最純粹的愛，讓大S在婚姻中感受到真實的幸福，全家人對此只有感謝。

小S進一步表示，具俊曄早已是家人，「他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

