被爆與徐至琦熱戀！郭鑫霸氣喊主動追求「寫我就好」認對方是女神
電影《腎上腺母侵》9日舉辦首映會，李㼈、田麗、郭鑫、南果步等演員都出席盛會。在此之前，郭鑫被爆出追求徐至琦，引起討論，女方也特別來到現場力挺，但過程中相當低調。對於緋聞，郭鑫則在受訪時做出回應。
郭鑫回應與徐至琦緋聞
徐至琦被爆和郭鑫熱戀中，她表示正被兩位男士追求，一位是商界小開，一位是圈內人，但她都還在觀察中，要先確認對方是真心的，才會點頭交往，並沒有正面回應該名圈內人，是否就是郭鑫。
但徐至琦當晚現身《腎上腺母侵》首映會，並與郭鑫低調互動。郭鑫受訪時則表示，兩人認識很久了，「她確實是我的女神，我很榮幸她願意來看我，也感謝大家的關心。但關於這類報導，多少還是會因為社會氛圍，而影響到我。我想說，主動追求這類的事，應該是由男生來承擔，寫我就好。」
至於私生活的部分，他直言以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新，希望大家把焦點放在電影作品。
郭鑫為角色陷壓抑
郭鑫在片中角色極其壓抑，他在開拍前一個月改變飲食，每天固定只吃同樣的食物，像是滷肉飯或排骨便當，「當你每天重複吃一樣的東西，心理壓力會變得很大，那種莫名其妙的焦慮感剛好幫助我進入角色。」所以片中那些潰堤、不舒服的情緒，很大一部分是來自於這種長期單一飲食帶來的生理與心理壓力。
李㼈挑戰變態角色
李㼈此次挑戰頗為變態的角色，他直呼：「這個角色恐怖的地方在於，他不知道自己是變態，覺得自己的所作所為都是自然、正確的。」這其實反映不少社會案件，「有些人犯案後並不覺得自己有錯，這才是最恐怖的魔鬼。」他認為電影想表達的是，最恐怖的人往往就在你身邊，當你發現真相時通常已經來不及了。
李㼈談傅子純過世：希望是假新聞
談及曾合作過《意難忘》的傅子純過世，李㼈心痛表示，在該劇兩人演父子，「雖然當時他還有點生澀，但後來他已經能獨當一面，非常優秀、有禮貌。」最後更靠著自己的實力在演藝圈闖出一片天。
所以看到傅子純驟逝的新聞，李㼈不敢置信，「太誇張了，他還這麼年輕，一開始我甚至不忍心去看新聞，希望是報錯或是假新聞，心裡真的很難過。」吐露對於如此優秀後輩離去的不捨。
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