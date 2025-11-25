被爆藉拍MV私約辣模 黃明志經紀人發聲明：與事實嚴重不符

黃明志獲大馬警方「暫時保釋」後，又被爆出藉拍MV之名私約辣模，經紀人發生名澄清。翻攝中國報、黃明志IG

歌手黃明志被《鏡週刊》報導，藉拍MV之便趁機選妃，以要拍MV試鏡為由，私約60萬人追蹤的寫真辣模。不僅常半夜發訊息約吃宵夜，還要對方買萬華美食來家裡一起吃。黃明志經紀人林郁傑（傑克）今天發聲明，強調與報導中的辣模聯合反駁，表示「黃明志拍MV私約辣模」全是瞎掰。

林郁傑表示，該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，2間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。

聲明全文如下：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，2間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。



