被爆計畫「裁掉9％員工」萬人恐失業 知名銀行回應了

財經中心／倪譽瑋報導

瑞士媒體報導稱，瑞士銀行（瑞銀）2027年底可能裁掉1萬名員工。（圖／翻攝自瑞銀官網）

瑞士銀行（UBS，下稱瑞銀）是國際金融巨頭之一，在台灣也有據點。如今有外媒稱，瑞銀在2027年底不排除大砍1萬名員工，以目前員工數來看，比例高達9％。針對上述消息，瑞銀回應，裁員將在未來幾年內逐步進行，會盡可能減少裁員人數，但未對「裁1萬人」的部分做出說明。

先前瑞士當地媒體《SonntagsBlick》報導指出，曾是瑞士第二大銀行的瑞士信貸（Credit Suisse）與瑞銀整合，瑞銀2023年收購瑞士信貸後成為當地最大銀行，員工人數一度因此狂飆，截至2024年底，瑞銀在全球擁有約11萬名員工。

然而瑞銀持續削減員工數量，平均每季裁員約1250人，到2025年9月員工數約剩下10萬4000人；如今《SonntagsBlick》指出，到了2027年裁員規模可能再擴大，當年年底不排除大砍1萬名員工，以目前員工數來看，比例高達9％。

《路透社》報導指出，瑞銀對於大裁員消息回應，裁員將在未來幾年內逐步進行，主要透過自然減員、提前退休、內部調動等來實現，但沒有證實是否會裁1萬人，只說會「盡可能減少在瑞士和全球範圍內的裁員人數」。

