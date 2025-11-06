被爆變小王遭冷凍！王子偷吃人妻粿粿「慘全面停工」 公司冷處理背後原因曝光

王子（邱勝翊）遭粿粿丈夫范姜彥豐指控婚外情，公司宣布全面停工。（翻攝自IG/meigo.c）

男星王子（邱勝翊）近日被范姜彥豐指控與妻子粿粿不倫戀，遭求償高達1,200萬元，相關爭議不斷發酵。而王子所屬公司喜鵲娛樂週一（3日）宣布全面停工，他也在前天（4日）晚間發出第二份道歉聲明。不過外傳，喜鵲高層對他「變小王」行為相當震怒，選擇冷處理、讓王子自行承擔後果。對於此傳聞，經紀人今（6日）也回應了。

經紀人回應：「不浪費社會資源」

對於外界盛傳「公司切割王子」的說法，王子經紀人出面澄清：「公司沒有不回應，已正式發過2則聲明，目前充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源。」

經紀人強調，公司確實已暫停王子所有演藝工作，要求他面對錯誤、深刻反省，「後續一切交由律師團隊處理。」

王子不倫風波重創形象 代言、活動全遭取消

自從與人妻粿粿的婚外情曝光後，王子形象急速滑落，不僅活動代言全數喊停，也被網友狠批「毀三觀」。面對輿論壓力，王子在4日再度發出道歉文，開頭直接認錯：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由與藉口。」

「非常對不起，我的道歉不夠即時。」王子坦言，自己在女方婚姻尚未結束時，做出錯誤行為，「真心面對、毫無保留」，並透露早在事件曝光前，就已親自向范姜彥豐鞠躬道歉，也多次討論賠償事宜。

