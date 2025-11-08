被爆赴泰暗黑旅遊吃重鹹！黃明志偏愛第三性 經紀人首發聲揭「他私生活癖好」真相

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中。（翻攝自黃明志IG）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中。本刊日前獨家揭露黃明志特別偏好消費第三性風俗業者等。對此，黃明志經紀人首發聲，嚴正駁斥，並揭黃明志私生活愛好。

泰國暗黑旅遊 偏好消費第三性風俗業者

本刊獨家掌握消息指出，涉台灣網紅謝侑芯命案被警方扣留的黃明志，不顧身邊還有長跑且論及婚嫁的女友，依舊招搖地和各式美女玩樂，且與友人一同前往泰國暗黑旅遊，期間特別偏好消費第三性風俗業者。而黃明志也曾藉由創作，將對泰國的情感寫成一首〈泰國情哥〉，如今看來別有風味。

黃明志經紀人首回應

對此，根據《中國報》報導指出，黃明志經紀人林郁杰首度回應，嚴正駁斥，也幽默回應道，「他只愛大奶妹，我都不知道他會游泳。一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」更無奈表示，若未來再出現各種荒謬傳聞，也不會感到意外。

廣告 廣告

據了解，黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」，並強調「只要你要，都可以在這裡找到」，去年3月也主動對外發布在馬泰邊境開設飯店的消息。如今卻捲入台灣網紅謝侑芯命案，傳聞四起，引發國際關注。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室

赤裸陳屍浴缸內！謝侑芯與黃明志房內發生何事？ 他揭「演藝圈權勢不對等」背後驚人內幕

謝侑芯陳屍飯店涉及黃明志+毒品 家屬首曝3大訴求「盼守護她的名譽」釐清真相