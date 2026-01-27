被爆逃稅200億韓元 車銀優IG發文道歉：將誠實且認真配合

/ 林彥廷 綜合報導

南韓男團ASTRO成員、演員車銀優因涉嫌逃漏所得稅等稅款，被南韓國稅廳通知追繳超過 200 億韓元的稅金，創下演藝圈史上最高等級的追稅金額。對此，車銀優昨（26）日於社群平台上首度回應，他表示「對於後續進行中的稅務相關程序，我將誠實且認真地配合；並依照相關機構所做出的最終判斷，虛心接受結果，並承擔相應的責任。」

車銀優IG全文：

大家好，我是車銀優。

近期因與我相關的多項事件，讓許多人感到擔憂與失望，對此我由衷致歉。

藉由這次事件，我也重新反思，身為大韓民國國民，在面對納稅義務時，我自身的態度是否足夠嚴謹，並對此進行了深刻的自我反省。

過去幾天裡，我一直思考該從何說起，才能將我對因我而受傷的各位所懷抱的歉意，哪怕只是一點點地傳達出去，在反省中度過了這段時間。

我也擔心冗長的文字會不會聽起來像是在辯解，反而讓大家感到疲憊；但最終我認為，對於這次事件，由我親自出面說明並道歉，才是應盡的本分，因此寫下了這篇文字。

此刻我是在部隊內完成一天的勤務後，寫下這封信的。雖然我目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而做出的刻意選擇。去年因已無法再延後入伍，在尚未能完成稅務調查程序的情況下便入伍服役。

然而，這同樣是因我自身不足而引發的誤會，對此我也深刻體認到自己的責任。若我不是以軍人的身分，對於此次事件中受到影響的所有人，我真心希望能一一登門，親自低頭致歉。正是抱著這樣的心情，我懷著誠摯的心寫下這些文字。

在過去長達11年的歲月裡，比起我所擁有的，更多的是不足；但正因為大家毫無保留地給予我愛與支持，我才能站在如今這個名為「車銀優」的、過於厚愛的位置上。也正因如此，對於一直以來信任並支持我、以及與我一同共事的眾多人士，我即便未能好好回報，卻反而帶來了巨大的傷害與疲憊，對此我感到無以言表的歉疚。

未來，對於後續進行中的稅務相關程序，我將誠實且認真地配合；並依照相關機構所做出的最終判斷，虛心接受結果，並承擔相應的責任。

今後我將以更嚴格的態度反省自身，懷抱回報過往所受之愛的心情，以更加沉重的責任感來生活。

再次為此次帶來的憂慮，向大家致上最深的歉意。

