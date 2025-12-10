被爆遭宜蘭議員當面羞辱「不可能給你選」 吳宗憲：按照目標往下走

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨2026宜蘭縣長選舉有不分區立委吳宗憲、議長張勝德有意爭取參選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動遭2議員當面羞辱、恐嚇「不可能給你選」。吳子嘉怒罵張勝德和父親、前議長張建榮就坐在旁邊，卻「放狗咬人」，很惡劣。吳宗憲今（10）日對此表示，他自己會按照目標一路往下走。

國民黨立委吳宗憲。（圖／資料照）

吳子嘉爆料指，上週二國民黨在宜蘭召開會議，100多黨公職和黨代表參加，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌邀請吳宗憲出席，結果吳在過程中被請到後面VIP包廂小房間，裡面有張勝德和父親還有議員。其中竟有2位議員出來奚落、修理吳宗憲，大放厥詞當場跟吳宗憲嗆賭，「不要來選」、「不會當選」、「不可能給你選」，而吳宗憲是博士生，也當過資深檢察官、新北市法務局長等職務，當場被奚落很難看，但仍維持微笑。

廣告 廣告

吳宗憲對此受訪表示，黨部這個活動已過許久，不知為何竟引起討論。他強調自己不在意此事，只在乎如何團結黨內的同志，以及在野友黨一起打贏 2026。吳宗憲也說，與議長、副議長都溝通無礙，對於八卦花絮的事情，他就不做評論。

吳宗憲說，他的立場就是喜歡、讚美他的表達感謝；反對、討厭他的就記取教訓、反省；做任何事情一路上一定有人支持、反對，他自己會按照目標一路往下走。

張勝德也說明，他事前不知道有議員要講選舉事，他聽了覺得不妥，但若馬上打斷制止議員發言，又擔心引來更大反彈；吳宗憲表示，事後他沒有把這件事放心上，也從沒跟黨主席說，這些都不重要，團結才是重點。

吳子嘉怒批張勝德和父親就坐在旁邊，有如「放狗咬人、放兩隻狗出來X你」，張勝德家裡真正操盤手是父親，2個議員當場羞辱、恐嚇吳宗憲，這是非常惡劣行為，吳宗憲事後有跟鄭麗文報告，鄭麗文也知道這件事。

吳子嘉指出，後來黨部有人看不下去，上報黨紀會說要處分。吳子嘉還提到，有人跟他說未來8年，宜蘭公共工程總量包括中央投資的，金額超過5千億台幣，張勝德和父親不是黑道，就是一個公共工程的承包商，但能力很強，財務情況非常良好。





更多FTNN新聞網報導

預言蔡英文2028「有興趣回鍋」！他分析小英後續可能「三動作」

幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈

黃國昌去日本被大咖拒見 名嘴：拜託外交部協助聯絡才見到日本議員

