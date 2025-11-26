被爆遭韓籍經紀人長期性騷！樂天女神廉世彬「求助身心科」 球團回應了

廉世彬傳出遭韓籍經紀人長期性騷，壓力大到求助身心科。翻攝廉世彬IG



韓籍啦啦隊女神廉世彬今年3月來台發展，加入樂天桃猿應援隊伍，以甜美外型、活力形象受到粉絲喜愛。《鏡週刊》今（11/26）報導，她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。

報導指出，知情人士透露，韓籍黃男在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，他會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，連球迷都有查覺，私下甚至變本加厲，會毛手毛腳。

報導提到，廉世彬隻身來台工作，委屈只能往肚裡吞，原本以為保持距離就好，沒想到狀況沒有改善，她恐慌症發作，必須求診身心科。對比她5月初稱「耳石脫落症」要休養近半個月，推算當時就是生理心理都受到極大折磨。

報導指出，廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱上個月在社群不指名開轟「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」、「人都留不住」、「公司被你煩到所有人都要去看醫生了」、「合約到期我不會續約」、「離台灣遠一點」等語，雖然沒有指名道姓，但頗明顯的應該就是在指此事。

報導並稱，據體育圈的消息來源，黃男自2024年起在台經營韓籍啦啦隊的經紀工作，邊荷律、李丹妃曾在旗下，後來傳出讓女孩們感覺不舒服，幾個月就被解約。之後黃男簽下金娜妍、朴善珠在台合約，也出現同樣騷擾問題，他的負面評論自此傳開。

針對廉世彬傳出遭韓籍經紀人長期性騷，球團表示，了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。

