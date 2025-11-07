被爆關說太子集團「核心幹部」來台！林思銘辦公室：僅協助問申請流程

政治中心／綜合報導

被爆關說太子集團的核心幹部來台，林思銘辦公室回應，僅是協助詢問申請流程，絕無關說情事。（圖／記者楊士誼攝影）

柬埔寨華人陳志領導、涉嫌跨國詐欺與洗錢等罪的太子集團，其「總務長」李守禮、在台最高幹部王昱棠等人6日均被裁定羈押禁見。而集團中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被媒體踢爆找上國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，林思銘辦公室今（7）日回應，僅透過電話協助詢問申請流程，並無干涉相關審查，絕無關說之事。

林思銘辦公室發出聲明，任何機構或民眾，要申請大陸人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多（商務履約、演藝表演、文化交流等），民眾若不熟悉相關法規或作業程序，除會打電話給主管機關詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

廣告 廣告

林思銘辦公室稱，基於選民服務，接到電話請求協助詢問後，就經辦公室人員透過電話詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。再轉告民眾主管機關回覆，並由民眾依法自提相關表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘辦公室強調，僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料。後續是否核准由主管機關辦理，辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。

更多三立新聞網報導

梅花鹿、政治人物OUT！立委建議新鈔主視覺納棒球 40億張流通鈔券翻新

普發現金1萬 17日立法院會有望三讀過關 最快月底開始發

拒普發一萬！釋昭慧喊捐國家 林思銘批不懂民間疾苦：出家人少碰政治

《財劃法》出包誰該收拾？民進黨點名四藍委：誰闖的禍誰負責

