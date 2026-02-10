被爆防女婿爭大S遺產！S媽喊「具俊曄是我兒子」吐心聲 小S也回應了

傳出徐媽（左一）緊牽具俊曄（左二）的手，但私下卻展開遺產攻防戰。（鏡報提供）

女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，日前至親好友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，徐媽挽著具俊曄的手同行、互相安慰，不過本刊今獨家揭露，徐媽雖人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，一路以來各種防著具俊曄。對此，小S與S媽也回應了。

本刊今獨家揭露，徐媽當天參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，挽著具俊曄的手同行，相擁而泣的淚水、互相安慰，但實際上為了爭搶大S的遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，且一路以來各種防著具俊曄，就連原夫妻居住的「台北信義」，徐家並不願具俊曄留在那裡，而具俊曄之後也找律師維護自身權益。

針對S媽與具俊曄為了大S遺產私下暗潮洶湧，雙方在法律層面各自布局傳聞，小S透過經紀人回應表示，「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒」，強調「我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

另外徐媽媽也二度對外回應，強調「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他。」否認外界傳聞。

