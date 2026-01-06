被爆離婚小7歲尪又背500萬債 王俐人親回應婚姻現況

王俐人近年面臨債務風波與婚變傳聞，對外回應婚姻現況，引發關注。（圖／翻攝自王俐人臉書）

49歲女星王俐人近年接連面臨人生重大挑戰，繼去年因「好心掛名」擔任日料店負責人，意外背上高達500萬元債務、遭債主提告，如今又爆出已與小7歲的演員丈夫林琮軒離婚，結束近4年婚姻。據《鏡週刊》報導，王俐人在與友人閒聊時淡淡表示「分了比較輕鬆」，語氣平靜卻透露不捨，引發婚變揣測。對此，王俐人近日則親自回應，否認離婚傳聞。

王俐人已親自出面回應，強調目前尚未離婚。她表示，日前才參與節目討論夫妻關係，沒想到隔天就接到大量關心訊息，並以簡短32字回應：「有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我。」

王俐人與林琮軒於2021年12月登記結婚，從一開始就與一般婚姻模式大異其趣。求婚當時，林琮軒未事先準備，竟在浴室單膝下跪，手中拿著紙摺戒指，無鑽戒、無蜜月，也未舉行婚禮。王俐人多次提議補辦，林琮軒初時以「家族複雜」推託，後坦言因父母離異，難以協調雙方出席。

婚後生活也非全無摩擦。王俐人曾透露，自己喜愛心型粉鑽戒指，卻被丈夫一句「不如去後站買鋯石」打發。兩人同住王俐人娘家，並共同經營私廚「不二煮藝」，外表看似恩愛，實則爭執頻繁，從財務壓力、事業理念，到林琮軒與岳母相處緊張，成為關係裂痕的關鍵因素。

曾有一次，王俐人請林琮軒將5顆雞蛋帶到店裡，卻遭母親誤會他打算全數食用，氣氛一度尷尬，最後仍由王俐人親自出面解釋才化解誤會。

除婚姻波折外，王俐人副業經營也屢受挫。除私廚虧損外，2023年6月她因掛名朋友開設的日料店「若真間 割烹料亭」負責人，在對方失聯後獨自承擔債務，被債權人追討、收到法院通知及外界質疑，壓力之大一度情緒崩潰，只能訴諸法律途徑應對。

另一方面，林琮軒演藝發展不順，也曾傳出王俐人過度介入其職涯選擇。內外壓力下，兩人最終選擇和平分手，據友人透露，王俐人對婚姻落幕並未太多怨懟，反而坦言「現在覺得輕鬆多了」。

