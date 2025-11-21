被爆離婚怒喊「荒謬至極」！孫正華亮出「一家四口合照」甜靠少東尪

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

50歲前名模孫正華19日遭週刊爆料，指她已在兩年前和神通集團少東丈夫苗華斌「低調簽字離婚」，甚至傳出贍養費高達2億元。消息曝光後引發外界側目，不少人好奇兩人婚姻是否亮紅燈。孫正華20日晚間第一時間反擊，怒批爆料「荒謬至極」，今（21日）更在臉書貼出一家四口的近期合照，夫妻倆微笑同框，視覺呈現相當和樂，似乎也以行動粉碎離婚傳聞。

50歲前名模孫正華為反擊離婚傳言，在臉書貼出溫馨全家福。（圖／孫正華臉書）



為反擊離婚傳言，孫正華今天在臉書貼出溫馨全家福。照片中，孫正華身穿紫色高領與灰色厚外套，坐在丈夫身旁展露輕鬆笑容；苗華斌則戴著帽子、穿著禦寒衣物，坐在妻女中間對鏡頭微笑，畫面溫馨自然。她同時分享其他家庭旅遊的點滴，包括一家人走在山林階梯上、苗華斌划船望向壯麗景色等片段，呈現出一家人其實仍在一起生活、共同出遊的日常氛圍。

孫正華與苗華斌於2008年閃婚，婚後三年曾因劉韋欣介入掀起軒然大波，當時孫正華選擇原諒丈夫、維持婚姻。此次再度被爆已離婚，她除了以四口合照闢謠，也在聲明中強調自己的職涯並非依附夫家，逐一列出大學畢業後的工作經歷，反擊外界「女人工作＝離婚」的刻板聯想。

