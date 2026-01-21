被爆霸凌孩童「脫衣裸下身擦水」！鶯歌私幼挨罰16萬 公告列管

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市鶯歌區一間私立美式幼兒園爆發老師要學生脫衣裸下半身擦水，導致孩童畏懼上學的霸凌案，台灣民眾黨接獲陳情，今帶當事孩童家長召開記者會，控訴園方事後惡意欺瞞，以及新北市教育局對園方說法照單全收，造成家長2度傷害，受害童母親泣訴，家長無法保全監視器畫面很弱勢。

教育局回應，經查證，教保人員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職，並重罰幼園16萬2千元、公告列管，絕不寬貸；記者致電該幼園詢問，工作人員說再轉達主管回應。

受害孩童的媽媽哭訴，就讀小班的孩子去年9月初有1天回家，看他全身衣服換了，詢問原因，孩子說不小心打翻水，助教請他脫衣擦水，後來孩子陸續反映老師很兇，會對他大叫，怕到不想上課，9月26日又發生脫衣擦水情事，30日接到班導回電致歉「方法錯了」，沒想到孩子10月又說助教叫他在全班面前脫衣，連內褲都拿來擦水。

「家長很弱勢，沒辦法保全監視器畫面」她說， 10月10日看到幼園監視器畫面很震驚，孩子竟裸著下半身在地上擦水，園方稱會保留證據並自行通報教育局，結果園方事後以監視器早被覆蓋為由，改以手機翻拍畫面給教育局，沒想到10月29日，園方盼私下和解，助教竟拿出另1段4分鐘完整影片，卻沒交給教育局。

新北市教育局幼兒教育科長黃英培回應，教育局接獲陳情後，隔天立即到幼兒園稽查蒐證，經查證，教保人員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職，目前未於新北市教保服務機構任職。

黃英培表示，教育局並主動比對發現園方提供翻拍監視畫面是局部放大影像，雖不影響不當對待認定事實，但已構成規避稽查重大違規，合併重罰幼兒園16萬2千元並公告列管，絕不寬貸。

教育局另說明，調查過程中，教育局並未僅採信園方說法，而是持續進行事證比對與查核，園方影像呈現方式，不影響原先對不當對待行為之認定；除不當對待幼兒案件外，另查獲園方有延遲通報、未依法配置人員、超額收費及園務管理缺失等多項違規情形，已依法合併裁處，

教育局表示，已將該園列為後續重點稽查對象，持續強化監督管理，守護幼生就學安全，調查期間也主動關懷家長需求，協助轉介相關幼兒心理支持資源，並尊重家長的選擇與安排。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

