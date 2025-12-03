被爆鬧翻許光漢、遭章廣辰忽視 張軒睿不忍了！爆氣白底黑字回應11字
日前許瑋甯、邱澤婚禮上，爆出張軒睿向章廣辰打招呼，對方卻不理，張軒睿、許光漢、章廣辰「鐵三角」兄弟情滅傳聞再度浮上檯面。對於爆料，張軒睿無奈在限時動態上回應。
張軒睿用白底黑色大大寫下：「無中生有。」並用較小的字繼續說：「可能是無聊至極？」他之前也多次當面被問與許光漢兄弟鬧翻問題，尷尬坦言兩人已許久沒有聯絡。章廣辰也曾表示，自己沒有「選邊站」的問題，因為他們「不是因為不合才不見面」。
婚禮上和章廣辰尷尬沒互動！張軒睿爆不滿許光漢搶資源
而婚禮上，爆出張軒睿主動跟章廣辰打招呼，竟遭無視，尷尬氛圍達最高點。張軒睿當晚與女友Jessica一起出席婚禮，因Jessica是柯震東經紀人，柯震東與張軒睿是一起抵達，張軒睿現場與章廣辰幾乎沒有互動。據週刊報導指出，是因張軒睿不滿許光漢比自己晚紅，卻搶走資源。
