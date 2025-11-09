被爆「婆婆過世隔天就去慶生」 曾馨瑩發聲揭真相

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞（中）本月6日病逝，有人謠傳郭董夫人曾馨瑩（左）在婆婆過世隔天就和好友聚餐、慶生，曾馨儀9日凌晨特別發文澄清。翻攝自郭台銘臉書



鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞本月6日病逝，享嵩壽100歲。不過有媒體報導，郭董愛妻曾馨儀7日仍開心和好友們慶生，並與101董事長賈永婕、女星關穎等好姊妹留下合照。對此，曾馨儀今日（11/9）凌晨發文澄清，和朋友聚會是11月4日，事前也不知道朋友會替她慶生；如今她最敬愛的婆婆離世，她心情非常沉重，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」

關穎和賈永婕等朋友提早替曾馨儀慶生。翻攝自關穎IG

曾馨儀本月11日將過51歲生日，關穎、賈永婕和其他曾馨儀的好友們前幾日提早替好姊妹慶生，一群人在「金豬食堂」聚餐、慶生，還留下合照紀念。不過卻有媒體報導，該次聚餐時間正是郭董母親病逝隔日。

對此，曾馨儀今日凌晨發文表示，這幾天因為最敬愛的婆婆6日離世，心情非常沉重，8日出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，另一方面又難以完全壓抑情緒，「整天都在努力讓自己鎮定、不落淚。」

曾馨儀也鄭重澄清，對於有部分媒體報導提到「婆婆離世隔天就去慶生」，這並非事實，該場朋友聚會在11月4日，事前她並不知道朋友們會替她慶生，「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明。」

