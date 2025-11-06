被爆「官舍供姪女住」惹議 竹市消防局長：因家暴保護需求

李世恭遭爆料將官舍提供給姪女一家居住，他澄清了。（翻攝自新竹消防局官網、資料畫面）

新竹市消防局長李世恭遭爆料，將官舍提供給姪女一家三口居住，並被指使用公務車載貓外出，對此，李世恭表示，姪女近日因聲請家暴保護令，為確保安全才暫時居住官舍，相關水電費用將自行負擔，目前正尋覓新住所，此外，他強調，私人事務均以個人車輛處理。

據《自由時報》報導，李世恭近日遭投訴，指其將消防局樓上的局長宿舍提供給非直系親屬的姪女一家三口居住，並使用公務車載寵物貓外出美容，引發質疑濫用特權。

對此，李世恭表示，姪女因正申請家暴保護令，基於安全考量，才緊急提供職務官舍作為暫時庇護所，僅屬短期權宜方式，目前姪女已著手尋找合適住所，水電等費用將由他自行繳交。

至於有關「以公務車載貓外出美容」的指控，李世恭澄清並非事實，強調私人事務皆以個人車輛處理，消防局地下停車場設有同仁可使用的私人車位，自己與家屬的車輛停放皆依規辦理，未佔用或排擠公務資源。