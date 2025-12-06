被爆「未成年犯罪」黑歷史 趙震雄宣布退出演藝圈

南韓影帝級演員趙震雄被媒體《Dispatch》爆出自青少年時期就曾犯罪偷竊、涉嫌性侵，成年後也暴力毆打、酒駕等多項指控，雖已在5號發布聲明致歉，但事件持續延燒，今（6）日他正式宣布退出演藝圈，結束個人演藝活動。

據韓媒報導，趙震雄透過經紀公司表示，對於過去那些負面經歷，讓支持他的人感到失望表達歉意，虛心接受所有批評，並從今天起停止一切演藝活動，正式結束演藝生涯。

趙震雄指出，他會盡最大努力反省，成為更好的人。

面對多項指控，趙震雄經紀公司稍早在聲明指出，與藝人確認，證實在未成年時期有不當行為，但事件發生至今已超過30年，要完全釐清事發經過有困難，相關法律程序也已終結，因此存在一些限制，但「明確否認性侵相關指控」。

趙震雄曾演過《信號》、《無路可走：輪盤賭》等戲，新作品《信號2》預計在明年上線，可能也將面臨變數。

※善待他人，尊重彼此

※拒絕性侵害，請撥打110、113

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

責任編輯／洪季謙

