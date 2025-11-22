被爆「一顆都沒買」還拍片搶商標！大苑子翻車遭炎上…董事長親赴農園道歉滅火

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」推出新品宣傳，卻遭南投中寮長壽天然農場指控「今年一顆都沒買」，還被發現提前使用果園拍攝畫面、搶先申請商標，爭議迅速延燒。面對外界質疑，大苑子連日兩度致歉，並由董事長邱瑞堂親自到農園道歉，強調沒有欺瞞意圖，相關影片與商標申請也將全部撤回。

大苑子以「石虎柳丁」宣傳新品卻被農場指控根本沒採購、還提前用畫面及搶註商標。（圖／取自大苑子臉書）

事件起於大苑子公開鮮搾柳丁綠的宣傳影片，主打選用友善耕作的石虎柳丁，還附上在果園拍攝的畫面。不過農場隨即反駁，今年完全未供貨，且大苑子實際向其他產區採購，質疑品牌誤導消費者。農場家屬更表示，大苑子到果園拍攝後卻未依原定合作採購，最終「一顆都沒有」，多年草生栽培與手工除草的辛勞被浪費，直批企業作法太惡劣。

廣告 廣告

爭議升溫後，又被發現大苑子於10月申請「石虎柳丁」商標，範圍涵蓋水果、茶飲、果汁等多項商品，加上商標圖樣搭配品牌Logo，引發外界質疑是否想綁定市場。大苑子則回應，影片原本安排在11月中地方農業推廣活動中發布，但因活動延期，公司基於已確定出席的前提而提前公開，卻忽略事先與農友溝通，成為誤會擴大的原因。

大苑子表示，自2018年起已與農友合作7年，採購主管日前已多次溝通致歉，也願意按原訂量採購，但農友表示柳丁早已全數轉售。公司強調將全面檢討合作流程、影像使用與農業推廣方式，避免未經同意使用素材的情況再發生。

為平息爭議，董事長邱瑞堂21日上午帶隊前往中寮農園親自道歉，並承諾撤下所有相關影像、撤回商標申請。大苑子表示，未來將更謹慎處理與農友及保育團體的合作，並以實際行動支持台灣農業。

更多FTNN新聞網報導

快訊／遭爆一顆都沒買！大苑子下架石虎柳丁文宣 取消商標申請

大苑子石虎柳丁爆爭議！農場怒揭內幕 網友：根本玩文字遊戲

冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌

