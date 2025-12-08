被爆「高志綱小三」 林倪安10點聲明：全面提告惡意造謠

林倪安發布十點聲明。（圖／翻攝林倪安IG）

網紅藝人林倪安被爆出和統一獅教練高志綱有婚外情，以及與多名球員有不正當關係等負面消息，林倪安神隱近一個月，於8日下午透過經紀公司發表十點聲明，強調所有私生活攻擊均屬惡意捏造，與事實不符，並宣布將對散布不實言論者全面提告，捍衛個人清白與權益。高志綱的妻子也已發聲明，表示從未發表任何指控文章，身分被冒用。

林倪安發布十點聲明。（圖／翻攝林倪安IG）

林倪安在聲明中逐一駁斥了十項不實指控。她表示，針對私生活的攻擊全部與事實不符，居家監視器相關言論遭到惡意扭曲誤導。林倪安否認自稱「姐姐」，強調相關流言純屬杜撰。關於學歷指控，她澄清從未聲稱「台大畢業」，這些都是錯誤資訊。

廣告 廣告

林倪安聲明指出會全面提告惡意造謠者。（圖／TVBS）

聲明中也提到，林倪安曾遭遇詐騙事件，且已經過法院認證為被害經驗，對於惡意翻案者將依法追究。針對12強球賽相關故事化內容，她表示全部為捏造。林倪安特別指出，散播其子女照片與資料的行為已觸犯《兒少法》。

關於「帶啦啦隊飯局」的傳聞，林倪安表示經查證為移花接木，與她無關。至於啦啦隊身份的爭議，她承認確實曾擔任過接案性質的應援工作，但從未冒稱正式隊職。最後，林倪安強調，假帳號、假對話及AI合成照片散布者的來源已經鎖定，將全面提告。

高志綱陷入婚外情疑雲。（圖／TVBS）

高志綱曾與曾豪駒搭配，年初帶隊打WBCQ，計畫明年繼續在經典賽中力拚挺進複賽，但現在卻陷入婚外情疑雲。此前，有threads帳號自稱是高志綱妻子，指名林倪安是高志綱的第三者。然而，高志綱的妻子已發表聲明駁斥，表示從未發表過相關文章，強調身分被冒用，並考慮提告。如今，林倪安也正式發聲，表明將提告不實散布者，捍衛自己的清白。

更多 TVBS 報導

傳當高志綱小三！林倪安身分起底是「金融業副總」 昔穿小丁騎車爆紅

球員眷屬疑發聲！痛撕林倪安「激戰丈夫」：每隊睡1到4個 公開時間線

傳不倫高志綱！林倪安爆「帶醉酒球員回家」拍床照 抖出「北部投手」

疑當高志綱小三！林倪安12強「非眷屬」卻進場打卡 爆黑料網吃瓜

