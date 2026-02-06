被爆2天直播「抖內」收近30萬 黃國昌嗆民進黨雙標大作文章

民眾黨主席黃國昌被爆2天直播收近30萬元一事，他回應，內政部長劉世芳說未來要朝向修法的方向來加以研議，不就代表目前法規根本沒違法之處。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕參選新北市長的民眾黨主席黃國昌近日被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內(Donate)」，內政部長劉世芳昨表示，「抖內」方式不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道，黃國昌今受訪回應說他現無公職身分，民進黨針對他的YouTube大作文章，並指劉世芳說要朝向修法來加以研議，不就代表現行法規根本沒有任何違法之處，他強調劉世芳的發言是自打臉，毫不自覺。

黃國昌今在他參選新北市長的政見發表會後接受媒體聯訪，對於2天直播收近30萬元一事，他表示，劉世芳說未來要朝向修法的方向來加以研議，那她自己的發言，不就代表目前依照現行的法規，根本沒有任何違法之處嗎？同樣一個劉世芳，自己的發言內容可能著重於恣意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容自打臉，毫不自覺。

他自清，「黃國昌是一個非常遵守法律的人，在我有公職的身分，或是我登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定，但民進黨的『雙標』讓人簡直看不下去，我現在沒有公職的身分，針對我的YT在那邊大作文章，真正有公職身分的人開著YT在收抖內，我從來沒有聽過民進黨說過任何一句話，難道在台灣，現在只要顏色對了，抱緊民進黨的大腿，怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？相反的，只要你敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法，也要被這些掌握權力的政治人物拿來作為政治攻擊的對象嗎？」

劉世芳昨在行政院後記者會解釋，黃國昌已不具備立委資格，但他現在是不是法定的某個縣市長候選人資格，都要按照「政治獻金法」提供相關規範，給包括監察院在內，來做必要審查；針對加強法律規範的部分，內政部已跟監察院完成多次會議，現在送行政院審議中，未來會送給立法院參考。

