被爸爸哄騙進兒童之家長大 高錦瑋從被接住到照亮他人 不忘本捐300萬把愛傳下去【Yahoo有故事】

籃球場上，高錦瑋是堅毅果決的控球後衛，有著永不言敗的鬥志。許多人不知道，他年幼時在善牧兒童之家長大，與雲豹簽下合約拿到簽約金後捐出300萬，期盼能回饋自己的「第二個家」。對於出身兒童之家，高錦瑋不諱言，曾畏懼外界的眼光，但如今已勇敢擁抱過去。跟著Yahoo新聞的採訪文字，一同來認識這位暖心不忘本的大男孩 — 高錦瑋。

高錦瑋簽合約捐300萬 不忘本回饋「第二個家」的愛

現年25歲、綽號小高的高錦瑋，出生於花蓮縣萬榮鄉見晴村，擁有太魯閣族血統，是台灣籃壇出色的控球後衛之一。今（2025）年6月25日，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹宣布，和高錦瑋簽下七年長約，附帶旅外條款，期盼這位在球場上永不言敗的當家人氣新星，能以「一人一城」的氣勢，成為球隊的靈魂人物。

沒有選擇買房買車、及時享樂，簽訂合約後，高錦瑋隨即捐出300萬元，回饋養育他的天主教善牧兒童之家，暖心之舉，圈粉無數；所屬球團雲豹也加碼跟進捐款300萬元，雙向奔赴的理念，傳為佳話。高錦瑋感性地說，國中準備離開兒童之家時，就期許自己未來有能力要回饋，「他們幫我很多，也帶給我很大的啟發，沒有他們，就不會有現在的我。」外界這才知道，原來高錦瑋有一段艱辛卻被愛包圍灌溉的童年。

高錦瑋捐出300萬元回饋養育他的天主教善牧兒童之家，所屬球團雲豹也加碼跟進捐款300萬元，雙向奔赴的理念感動無數球迷。（圖片提供／桃園台啤永豐雲豹）

被爸爸哄騙進兒童之家 高錦瑋從害怕異樣眼光到打開心房

「進去（兒童之家）的孩子，家庭多少都有些狀況。」起初跟許多家庭一樣，高錦瑋也由爸媽養育；直到小學二年級，父母離異、媽媽離開，爸爸長期在外工作，無力扶養他與三個姊妹，只能交給年邁又疾病纏身的奶奶照顧，家庭被巨大的經濟壓力壓垮。最終經過社工介入安排，高錦瑋在小三升小四那年，第一次進到善牧兒童之家。

「我爸半哄半騙說，一個禮拜後會來接我，我晚上就數著日子，時間一久，才發現他不會來了⋯⋯」如今回憶過往，高錦瑋已能坦然面對，但對當時年幼的他來說，和父母離別，無疑是一大打擊。高錦瑋說，自己是第一批進到善牧兒童之家的孩子，「當時學校放學，保育員會開車來接我們，因為車子貼著善牧兒童之家的貼紙，我都希望他們停遠一點，我再走過去。因為我怕同學知道，怕他們用異樣的眼光看我。」

對高錦瑋來說，兒童之家不僅是庇護所，也是一處讓他體驗人生、學會被愛、學會飛翔的第二個家。（圖片提供／高錦瑋）

談到小時候的個性，高錦瑋笑說自己很拗，「尤其生氣或不開心，就會把自己鎖在房內，保育員敲門叫我出來，我都不開門；我自己有犯錯，但我一整天都不願意說對不起。」好在接下來的日子，有保育員耐心地陪伴教導，高錦瑋才慢慢打開心房、感受到愛，也認可善牧兒童之家是第二個家。高錦瑋說，「我們都喊保育員是『媽咪』，在那裡久了，我開始學會分享心裡的感受，也慢慢學會承擔責任。」

離開兒童之家再遇貴人「吃住不用擔心」讓高錦瑋感念至今

兒童之家有年齡限制，一般安置對象是3歲到未滿12歲者。問及國中後的生活該怎麼辦？高錦瑋說，「國二升國三時，善牧兒童之家有讓我出來自己獨自生活，其實就是回到爸爸租屋的地方。這個計畫維持了一年多，一個禮拜大概讓我回去一次，讓我在這兩天一夜自己生活，後來發現我穩定了，就讓我回去了。」

儘管是自己獨立生活，高錦瑋仍不忘就讀花蓮縣立自強國中時，籃球隊隊上一名學弟的爸媽。高錦瑋分享，當時爸爸的租屋處與學弟家距離不遠，自己常會去學弟家玩、甚至過夜，「學弟的爸媽，在了解我家的背景後，有一天叫我下樓，跟我說『你可以住在這邊，吃住都不用擔心。』」簡單卻暖心的一席話，讓高錦瑋牢記、感念至今。

帶著高錦瑋進入善牧兒童之家的社工阿姨，也是他人生的貴人之一。「我出來之後，老實說她早就完成任務，但她卻一直持續地照顧我，從高中、大學、直到現在，我們都還有聯絡。」高錦瑋笑說，「高中、大學時候的我，有時候也想要帥帥的，也會想要買點衣服、鞋子打扮自己，她都會盡可能滿足我，現在想起來，我很感謝她的存在。」

兒童之家牆上的手印 種下高錦瑋球場上不服輸的種子

提到打籃球的淵源，高錦瑋表示，自己小時候熱愛運動、也勇於嘗試，躲避球、樂樂棒、跑步、籃球、羽球都會一點。至於為何最後選擇籃球？高錦瑋說，「是因為國小多數人都在打籃球，我喜歡跟大家一起競爭、一起玩；所以小學四年級，羽球隊教練問我要不要加入羽球隊，我就拒絕了，我跟他說我不要，我想打籃球，應該是從那時候，才確定自己喜歡打籃球。」

小時候的高錦瑋熱愛運動，除了籃球，也嘗試過樂樂棒、躲避球、羽球等，喜歡和同學一同玩耍、競爭的感覺。（圖片提供／高錦瑋）

高錦瑋笑著分享，在善牧兒童之家時，有社工阿姨發現他很喜歡跳起來碰牆壁，「當時牆壁上都是我的手印，後來他們特別幫我加裝籃球框，雖然不是標準高度，但我也沒想那麼多，反正能把球投進籃框的感覺特別好，很有成就感。」高錦瑋說，自己小時候很好強，不管是與他人相處或遊戲的過程都不服輸；如今想來，彷彿是反映了他站上球場，對於每一場賽事，都抱持著永不言敗的態度。

善牧兒童之家的籃框，是高錦瑋實現籃球夢的起點；把球投進籃框，成為他成就感的來源。（圖片提供／高錦瑋）

「心疼跟我一樣的小朋友」高錦瑋捐款鼓勵孩子找到專長

面對其他在兒童之家長大的孩子，高錦瑋認為，「人生沒有不可能」，儘管過程會比別人艱辛，但只要努力不懈，就能在過程中找到樂趣；而這些樂趣會成為辛苦時，繼續支撐自己前進的動力。

高錦瑋感性地說，「我其實有點心疼跟我一樣的小朋友，我知道他們很多人都很有天賦，但跟我一樣缺少資源；之所以捐款，是希望讓他們有更多資源，有機會找到自己的專長，未來跟我一樣有機會改變自己的生活。」

對高錦瑋來說，善牧兒童之家不只是庇護所，更是教會他愛與被愛的地方。有著兄弟姊妹們的玩鬧聲、「媽咪們」身兼嚴父及慈母的關愛教導，還有他從倔強到懂事的成長過程。如今，正值大好年紀的高錦瑋，帶著一股柔軟和堅毅並存的力量，成為一道光，照亮曾伴他成長的「第二個家」。高錦瑋用自己的經歷，披荊斬棘走出一條路，讓孩子們相信「人生，真的沒有不可能」。

披著雲豹戰袍、展現當家球星風範的高錦瑋，用自己的經歷，讓孩子們相信「人生，真的沒有不可能」。（圖片提供／桃園台啤永豐雲豹）

高錦瑋簡介：

台灣男籃運動員，控球後衛，目前效力於桃園台啤永豐雲豹。國中JHBL、高中HBL、大學UBA、職業T1聯盟都拿過冠軍，寫下「四冠王」成就。雲豹簽約後，捐300萬回饋自幼養育自己的花蓮善牧兒童之家，暖心之舉感動大小球迷。

【Yahoo有故事】百工百業、千人千色，每個人都是一本書，人生經驗寫下的故事各自精彩，Yahoo新聞將帶你探索這些人的故事，從平凡日常到非凡成就，從職場挑戰到生命轉折，也許每段經歷都蘊藏著勇氣與啟發。這不只是人物專訪，而是一趟理解社會、洞察人生的旅程。

特約記者陳昭容：務實與感性並存的狗派，樂於洞察人事物。喜歡聆聽故事、書寫故事，用文字的力量傳遞資訊、閱覽有趣的靈魂。

核稿編輯：廖梓鈞