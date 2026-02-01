被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救

近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。（示意圖／翻攝自pixabay）

近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。

根據陸媒報導，一名參與手術的醫生痛心表示：「腹腔裡像撒了豆子一樣，全是腫瘤，這種情況沒有任何治癒機會。」整個科室一度陷入沉默。在追問病史與生活環境後，醫生了解到，女孩的父親長年吸煙，且在家中從不避開孩子。從出生起，女孩便長期生活在充滿二手煙的環境中。

二手是誘發疾病的重要因素

醫生認為，長期暴露於二手煙，很可能是誘發疾病的重要因素之一。疾病的發生往往與長期、反覆的有害暴露密切相關。醫生直言指出：「一手煙和二手煙在本質上沒有區別，只要被吸入，傷害就會發生。」

現實生活中，許多人對二手煙的危害認識不足。有人認為不直接對著孩子吐煙就沒問題，有人覺得開窗通風、抽完就散味便是安全。

有害物質會隨著呼吸進入人體

然而煙草中的有害物質仍會隨著呼吸進入人體，在體內沉積，日積月累，對健康造成不可逆的傷害。兒童長期暴露於二手煙，易患哮喘、肺炎、支氣管炎，並可能影響肺功能發育；成人則會增加慢性阻塞性肺病及肺癌風險。

此外，尼古丁與一氧化碳會導致血管收縮、血壓升高，增加冠心病與腦中風的發生率；二手煙中含有至少69種致癌物，與肺癌、胃癌、白血病等多種癌症相關。兒童與孕婦尤其脆弱，風險更高；兒童長期接觸可能影響智力發育、注意力與學習能力，還可能增加中耳炎、聽力受損的機率。

醫生提醒，許多傷害並不會立即顯現，但一旦出現，往往已經無法回頭。對吸煙者而言，一支煙可能只是短暫的放鬆；但對孩子來說，卻可能是健康被一點一點消耗的開始。

專家建議，家庭與公共場所應全面禁煙，吸煙者應主動戒煙或至少避免在室內、在家人尤其是兒童與孕婦身邊吸煙。同時加強通風、減少煙草殘留，是對家人最基本的保護。保護孩子的健康，從遠離一手煙與二手煙開始，有些後果不會當下出現，但一旦發生，就再也沒有重新選擇的機會。



