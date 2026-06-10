「這樣教物理我早及格了！」老師用《海賊王》教向量，超神板畫引網朝聖

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墨西哥一名物理老師 Oliver Castro Jiménez，發揮了獨特的創意，把自己喜愛的日本國民動漫《航海王》（舊譯，海賊王）融入枯燥的物理中。Oliver 不只親自 Cosplay 穿上魯夫的紅色招牌外衣與草帽授課，更在黑板上親手畫了超精緻的動漫角色插圖來輔助教學。

把熱門動漫融入物理當中。（示意圖，非當事人，圖源：Getty Images）

他利用主角魯夫、白鬍子等經典角色和招式，把抽象的應力、重力、向量與流體力學等具象化，直接畫在白板上，成功點燃學生學習物理的動力，讓原本沉悶的課堂變成熱血的冒險舞台。

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傳統的物理公式，經常會讓學生感到挫折或是看到睡著。Oliver 卻把動漫中的設定與科學理論結合，像是用魯夫的「橡膠果實」能力拉伸，來完美解釋應力與彈性；用魯夫與路基的激烈對決，展現向量與力的相互作用，來深入淺出的進行解說。

除了角色外，劇中的海賊船也成了最佳教學素材。好比 Oliver 老師把黃金梅利號與千陽號的航行狀態融入課堂，解說複雜的拋體運動、力矩以及船隻航行時的應力變化。讓學生不再只是死記公式，而是通過對動漫的連結，更直觀的理解物理運動本身。

而這一系列超有創意的教學內容，都被 Oliver 分享在個人社群帳號 @heeyoliveer 和 @heeyciencia 上。雖然早在多年前就曾經爆紅過，但今年這種教學方式又再次受到關注。許多網友認為這可以大幅降低學習門檻，把符號轉換為熟悉的動漫畫面，瞬間拉近科學和學生的距離，不少人還羨慕的表示：「以前物理課這樣上，我早就及格了！」

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