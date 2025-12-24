被特定團體、廠商供養至少4年！立委鄭天財涉收賄711萬…遭起訴求刑10年

記者陳弘逸／台北報導

國民黨平地原住民立法委員鄭天財涉嫌收受特定團體、廠商賄賂，藉此建立長期供養關係，長達3、4年之久，更收受不法金額711萬元，遭檢方依貪污等罪起訴，向法院具體求刑10以上徒刑，另宣告追徵、沒收不法金額711萬元。（圖／翻攝畫面）

國民黨平地原住民立法委員鄭天財涉嫌收受特定團體、廠商賄賂，藉此建立長期供養關係，長達3、4年之久，更收受不法金額711萬元；此案，檢方於今天（22日）偵結，將鄭天財及他的國會辦公室執行長張騰龍依貪污等罪起訴，鄭的部分向法院具體求刑10以上徒刑，另宣告追徵、沒收不法金額711萬元。

起訴書指出，平地原住民立法委員鄭天財，及他的國會辦公室執行長張騰龍2020年12月起，接受特定團體、廠商收賄，並建立長期供養關係，還讓行賄者可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務，接受各廠商供養長達3、4年之久，不法金額超過711萬。

涉嫌收賄的鄭天財，面對各廠商提出大小要求照單全收，甚至公器私用並提供職務協助，幾乎淪為特定人的有給職顧問。

此案，檢方將鄭天財、張騰龍依貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂、洗錢防制法第2條、第19條第1項後段洗錢等罪起訴，同案8名被告，獲緩起訴處分，期間都為2年，應向公庫支付70萬至150萬元不等的金額。

檢方認為，鄭天財從當選迄今已連任四屆立法委員，為一己私利或少數特權及利益團體服務，讓立委權力作價出售，侵害公務員執行職務公正性與廉潔性，對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，因此，向法院具體求刑10年以上有期徒刑，並宣告沒收711萬犯罪所得。

